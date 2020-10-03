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Минприроды Камчатки не нашло загрязнений на пляже с мертвыми животными

Минприроды Камчатки не нашло загрязнений на пляже с мертвыми животными
Морские звезды и рыба на берегу в бухте Безымянная. На побережье произошел массовый выброс мертвых морских животных.
Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Халактырский пляж, в прибрежных водах которого было выявлено превышение загрязнения нефтепродуктами и фенолом, выглядит чистым, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края в соцсетях.

"Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ - ничего аномального не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении. Специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС продолжают отбор проб воды.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в связи с ситуацией направил запросы в Минприроды РФ, Росприроднадзор и прокуратуру.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в инстаграме сообщила, что после первых сообщений о загрязнении был организован рейд.

"Отбираем пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах - река, ручей, впадающий в океан в этом месте. Дали команду сделать ряд запросов (...). Информация противоречивая - резонанс большой. Надеюсь, подключатся правоохранительные органы", - сказала она.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Камчатскому краю сообщили журналистам, что по факту распространения в СМИ сведений о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива проводится процессуальная проверка.

Экологическое бедствие у берегов Камчатки

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже.

Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. В понедельник будут известны результаты проб воды, которые были взяты в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.

Камчатка Камчатский край

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