Академик Гинцбург призвал не "играть в рулетку" с коронавирусом

COVID-19 переболеют все жители Земли, защитой от инфекции может быть только вакцина, считает ученый

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что коронавирусом переболеют все и защитой от заболевания может быть только вакцина.

"Не останется таких уголков на Земле, кто бы не переболел. Отсидеться, как говорится, не придется. Поэтому выход - или вакцинироваться или играть в рулетку с данным заболеванием, которое, как мы знаем, уже более для 1 млн жителей нашей планеты закончилось летально", - сказал Гинцбург в интервью программе "Познер" на 1-м канале в понедельник.

По его словам, особенностью данной инфекции является передача воздушно-капельным путем, латентный период инфекции "бывает две-три недели, а то и больше, и при современных средствах коммуникаций переболеет все население земного шара".

По его словам, что "касается опросов (граждан РФ о вакцинации - ИФ), все новое, что должно использоваться в массовом порядке, что затрагивает каждого человека, вызывает некоторую настороженность".

Ранее в понедельник были представлены итоги опроса, проведенного "Единой Россией", согласно которому, лишь более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, 93% граждан считают, что вакцинация должна быть добровольной.

Гинцбург в связи с этим отметил, что ранее, месяц назад, только 10% граждан заявляли о готовности вакцинироваться от коронавируса.

Академик РАН также заявил, что первая зарегистрированная в РФ вакцина от коронавируса "Спутник V" не дает нежелательных последствий для здоровья человека.

"Совершенно верно, не представляет (опасности). Мы во всяком случае, на сегодняшний день выполнили все регуляторные моменты, которые предписываются нашим законодательством, которые вводят в оборот этот препарат", - сказал Гинцбург.

"У нас довольно таки серьезное законодательство, очень строгое по сравнению даже с законодательством европейским, могу вас в этом убедить", - отметил он.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка Института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм. Вакцина была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре.

Пострегистрационные исследования "Спутник V" проходят в Москве, в них примут участие 40 тысяч человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно начата вакцинация людей из групп риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" векторного действия разработана ГНЦ "Вектор", ожидается, что к 15 октября вакцина получит регистрацию.

Центр имени Чумакова разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев.