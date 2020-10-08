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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:40Заразились
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Три четверти британцев с положительным тестом на COVID были без симптомов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Среди британцев, которые получили положительные тесты на коронавирус, до 77% в момент тестирования не проявляли никаких симптомов ОРВИ, а также усталости или проблем с дыханием, показало исследование Лондонского университетского колледжа, проведенное по данным Национальной статистической службы.

Пандемия коронавируса

Оно было опубликовано в журнале Clinical Epidemiology, сообщает Guardian.

Симптомов, характерных для COVID-19, не было у 86,1% в выборке. Речь идет о кашле, высокой температуре и потере обоняния или вкуса.

Исследование проводилось на более чем 36 000 британцах. При этом ONS не выбирала для тестов людей с симптомами, как это делают врачи, а проверяла без разбору десятки тысяч домохозяйств. Положительные тесты оказались у 115 человек. Из них только у 27 (23,5%) в день тестирования были хотя бы какие-то симптомы. И только у 16 человек в этот день были симптомы коронавирусной инфекции.

Автор исследования, профессор эпидемиологии Айрин Петерсен считает, что медики, тестируя только людей с симптомами, упускают бессимптомных носителей инфекции, и это мешает вовремя брать вспышки под контроль. Она рекомендует проводить тотальные проверки на COVID-19 в коллективах, где особо опасно распространение инфекции, например, в университетах или на мясоперерабатывающих предприятиях.

Поо данным счетчика Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили 544 275 случаев заражения коронавирусом COVID-19. 42 515 инфицированных скончались.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 08 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Великобритания коронавирус ONS Лондонский университетский колледж

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