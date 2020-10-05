Три берестяные грамоты XIV века нашли в Великом Новгороде

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники московского Института археологии РАН нашли в историческом центре Великого Новгорода три средневековые берестяные грамоты, сообщили "Интерфаксу" в Новгородской экспедиции института.

"Грамоты найдены на Воздвиженском раскопе за последнюю неделю, последнюю нашли сегодня. Как и первая грамота, обнаруженная 29 сентября, она представляет собой фрагмент гораздо большей по размерам бересты. А вот во второй грамоте, найденной накануне, – целых шесть строк", - сказал собеседник.

"Послания из прошлого" эксперты датировали XIV веком. Все грамоты ждет реставрация. Их тексты пока не прочитаны. Исследования на Воздвиженском раскопе продолжаются.