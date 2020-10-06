СВР признала Турцию принципиально новым фактором обострения в Карабахе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Открытая и однозначная поддержка Турцией Азербайджана является принципиально новым внешним фактором, влияющим на характер нынешнего обострения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

"Столкновения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе происходили и раньше. Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция", - говорится в комментарии Нарышкина, распространенном во вторник пресс-бюро СВР.

Кроме того, по его словам, "разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе, как магнит, притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур".

Нарышкин отметил, что в Нагорный Карабах перебрасываются боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусры".

"По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, "Джабхат ан-Нусра", "Фиркат Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок. Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне", - говорится в заявлении Нарышкина, распространенном пресс-службой СВР.

Нарышкин подчеркнул: "Мы не сомневаемся, что при содействии международного сообщества стороны конфликта в конце концов прекратят применение силы и сядут за стол переговоров".

При этом глава СВР отметил: "Нас, однако, не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию."

"Для России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ недопустима новая война в регионе. Нам также далеко не безразлично, что в ходе боевых действий гибнут представители дружественных нам армянского и азербайджанского народов", - сказал он.