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Анкара заявила, что прежние подходы к конфликту в Карабахе не работают

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Анкара до сих пор поддерживала все усилия, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, но Армения игнорирует резолюции ООН, прежние подходы к этому конфликту уже не работают, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мировое сообщество должно принять сторону Азербайджана, а не ставить на равные позиции страну-оккупанта и оккупируемую. 30 лет звучат одни и те же призывы. Мы выражали всяческую поддержку усилиям, направленным на мирное урегулирование конфликта в соответствии с резолюциями ООН, в рамках территориальной целостности Азербайджана и его признанных границ. Однако, 30 лет Армения наслаждается оккупацией территорий Азербайджана и в последние время, игнорируя все международные решения пытается заселить эти земли этническими армянами с Ближнего Востока", - сказал Чавушоглу во вторник на пресс-конференции в Баку.

Он также признал, что с учетом текущей ситуации в зоне конфликта, подходы мирового сообщества к его урегулированию должны измениться. "Отныне мир должен понять, что это больше в таком русле продолжаться не будет. Мы в этом процессе продолжим разъяснять правовую борьбу Азербайджана, и приложим свои усилия для того, чтобы мир принял правильную сторону", - добавил министр.

Чавушоглу также отметил, что Минская группа ОБСЕ (РФ, Франция и США) не имеет четкого плана или конкретного проекта по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Я неоднократно встречался с сопредседателями Минской группы ОБСЕ с момента назначения на должность министра. В начале этого года я встречался и поинтересовался, есть ли у вас конкретный план или по проект по урегулированию карабахского конфликта? Нет, плана нет, заявили они", - сказал глава турецкого МИД.

Турецкий дипломат добавил, что мировое сообщение активно призывает к прекращению огня в Нагорном Карабахе, но необходимо принимать во внимание, что будет после очередного перемирия в регионе.

"А что будет потом? До сих пор неоднократно восстанавливался режим прекращения огня, но вслед за этим следовали новые атаки Армении на Азербайджан: самые последние в июле этого года в Товузе, теперь уже в сентябре. Главный вопрос заключается в том, каким будет результат восстановления режима прекращения огня", - подчеркнул Чавушоглу.

Глава МИД Турции добавил, что в заявлении лидеров стран-сопредседателей МГ ОБСЕ "не прозвучало ничего нового".

27 сентября Азербайджан начал масштабные наступательные действия в Карабахе, обвинив Армению в провокациях на линии соприкосновения.

Хроника 27 сентября – 06 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Мевлют Чавушоглу Турция Азербайджан Нагорный Карабах Армения ОБСЕ

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