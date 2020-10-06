Суд оставил Майкла Калви под домашним арестом

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил американского бизнесмена Майкла Калви и других фигурантов "дела Baring Vostok" под домашним арестом до 13 ноября, передал корреспондент "Интерфакса".

Суд отклонил апелляции на постановление Мосгорсуда от 5 августа. Защита просила отменить им продление ареста до середины ноября или изменить меру пресечения на запрет определенных действий.

Калви в суде заявил, что завершил изучение материалов своего уголовного дела. О том же сообщили и другие обвиняемые и их адвокаты. Некоторые из них уже подписали протоколы об ознакомлении с делом, другие сделают это на текущей неделе.

Кроме основателя фонда Baring Vostok Калви по делу проходят партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Все они вины не признают.

Им вменяют растрату 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита ПКБ в декабре 2015 года. Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

5 октября предправления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йохан Вандерплаетсе на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым выразил надежду, что российский суд завершит процесс по этому делу к Рождеству.