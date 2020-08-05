Фигурантам дела Baring Vostok продлили домашний арест до 13 ноября

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд продлил до 13 ноября домашний арест основателю фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и остальным фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Адвокаты всех обвиняемых просили смягчить им меру пресечения на освобождение под запрет определенных действий или залог.

По просьбе защиты Калви суд приобщил к делу медицинский отчет с анамнезом его болезни и рекомендациями врачей. Адвокаты говорили, что этот документ был "серьезным аргументом для принятия решения изменить меру пресечения Майкла Калви". Ранее сообщалось, что у американца выявлено онкологическое заболевание.

Партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, помимо просьбы об изменении ему меры пресечения на залог или запрет определенных действий, заявил о готовности сдать свой паспорт с визой.

По делу также проходят партнер фонда Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, бывший предправления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Они вину не признают.

В пресс-службе Baring Vostok "Интерфаксу" заявили, что в фонде считают решение суда безосновательным и чрезмерно суровым, и будут добиваться его отмены.

"Арест был продлен даже после неоднократного предоставления документов, явно подтверждающих отсутствие события преступления. Что еще раз подтверждает то, что уголовное дело используется как инструмент давления на нас", - сказал представитель фонда.

В Baring Vostok уголовное дело связывают с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и говорят, что уголовное преследование бизнесменов инициировали оппоненты фонда в этом конфликте - акционеры банка Артем Аветисян и Шерзод Юсупов.

Фигуранты дела сейчас изучают материалы следствия. Первоначально сроки ознакомления с делом устанавливали до 13 мая, затем из-за коронавируса их переносили. В Baring Vostok опасаются, что сроки могут перенести на ноябрь, и тогда суд начнется ближе к новогодним праздникам.