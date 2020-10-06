Эпидемиолог заявила, что коронавирусу комфортно при любой погоде

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Погода и уровень влажности существенно не влияют на интенсивность передачи COVID-19, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"К сожалению, прогнозы по поводу того, что более теплые условия снижают циркуляцию COVID-19, не оправдались. Все равно нужны дополнительные вмешательства для сдерживания распространения инфекции. Высокая температура никак не повлияла на интенсивность передачи вируса, высокая влажность тоже не повлияла", - сказала Пшеничная во вторник в рамках международного форума "Дни вирусологии".

Пшеничная добавила, что "вирус себя чувствует комфортно при любых условиях: как при высокой, так и при низкой влажности, а также при различной температуре".