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Эпидемиолог заявила, что коронавирусу комфортно при любой погоде

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Погода и уровень влажности существенно не влияют на интенсивность передачи COVID-19, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"К сожалению, прогнозы по поводу того, что более теплые условия снижают циркуляцию COVID-19, не оправдались. Все равно нужны дополнительные вмешательства для сдерживания распространения инфекции. Высокая температура никак не повлияла на интенсивность передачи вируса, высокая влажность тоже не повлияла", - сказала Пшеничная во вторник в рамках международного форума "Дни вирусологии".

Пшеничная добавила, что "вирус себя чувствует комфортно при любых условиях: как при высокой, так и при низкой влажности, а также при различной температуре".

Хроника 09 января – 06 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Наталья Пшеничная Роспотребнадзор Коронавирус

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