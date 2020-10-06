Ракова объяснила рост случаев COVID в Москве несоблюдением масочного режима

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом в Москве вызван несоблюдением масочного режима и отсутствием социальной дистанции, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"После достаточно длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернулись в город. На мой взгляд, вторая, и она главная причина, - это поведенческая. Несмотря на то, что у нас очень высокие цифры заболеваемости – тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Она отметила, что в Москве более 800 тысяч людей с хроническими заболеваниями, которым рекомендовано остаться дома и взять больничный, однако из них только 2,5 тысяч обратились за больничными, а остальные продолжают ходить на работу.

"Из 800 тысяч к нам обратились 2,5 тысячи. И, увы, это требует, чтобы мы задумывались какие меры принимать дальше", - сказала Ракова.