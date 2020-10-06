"Газпром" отметил растущие риски для транзита газа через Белоруссию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Неопределенность развития политической ситуации в Белорусии создает в том числе риски для транзита российского газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа", предупреждает "Газпром" инвесторов в меморандуме нового выпуска еврооблигаций в разделе "Факторы риска".

"Текущая политическая нестабильность в Беларуси и неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации также увеличивают риски для текущей деятельности нашей дочернего компании ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", в частности, риски сбоев в транзите нашего газа по белорусскому участку газопровода Ямал-Европа", - говорится в документе.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2000 км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или 90 млн куб. м в сутки.