Газопровод "Ямал-Европа" заработал после четырех дней простоя

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - 1 июня после четырех дней простоя возобновилась транспортировка газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию по газопроводу "Ямал-Европа". Германский газотранспортный оператор Gascade сообщил о начале поставок.

Реверсный поток из Германии в Польшу прекратился 1 июня около 6:00 по московскому времени.

Долгосрочный контракт на транзит российского газа по польскому участку магистрали "Ямал-Европа" закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов. До конца мая мощности распределялись на суточных и внутридневных аукционах.

Сначала "Газпром" в привычном режиме бронировал максимум мощностей, но в последнюю неделю мая он показал, что не нуждается в услугах польской трубы. Тем более, что европейский рынок вследствие карантинных ограничений и так находится в состоянии избытка газа.

На месячном аукционе на июнь были выкуплены 93% от транзитной мощности польского участка МГ "Ямал-Европа".

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2000 км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет отдельный оператор польской ГТС Gaz System.

"Ямал-Европа" - не единственный экспортный газопровод по доставке российского газа на целевой рынок. На полную мощность работает магистраль "Северный поток" (55 млрд куб. м в год), стабильно качает газ украинская газотранспортная система (транзит за 2019 год - 92 млрд куб. м, 20 млрд куб. м за первые пять месяцев 2020 года).