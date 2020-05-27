После остановки транзита газа по "Ямалу-Европе" спотовая цена на газ в Европе взлетела на треть

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В среду спотовая цена газа на торговых площадках Европы отскочила от исторического минимума пятницы примерно на треть, но все еще остается убыточной для всех поставщиков.

На главном хабе Европы - нидерландской TTF - цена с поставкой в среду поднялась до $45,8 за тысячу кубометров, что на треть выше $34 с поставкой 22 мая. На германском хабе Gaspool цена подскочила до $52, а австрийском хабе в Баумгартене - до $64 за тысячу кубометров.

Восстановление цены на газ совпало со значительным сокращением (практически до нуля) потока газа из России по газопроводу "Ямал-Европа". Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по польскому участку магистрали закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов. Его бронирование резко снизилось на выходных и может продолжиться на минимальных уровнях до конца мая.

Эксперты отмечают, что текущая цена намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром". По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень продажи газа в Европу для "Газпрома" находится на уровне $100 за тысячу кубометров: $13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспортировка по России, минимум $20 - транспорт до целевых рынков Европы - итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%.

По данным февральской презентации "Газпрома", 57% его экспортного портфеля уже индексировано по цене хабов. Однако благодаря настройкам портфеля контрактов концерну в прошлом году удалось продавать газ дороже спотовых индексов "на месяц вперед" на $35 за тысячу кубометров и на $47 выше контрактов "на день вперед".

В условиях падения глобального спроса из-за коронавируса растет поток излишков сжиженного природного газа на европейский рынок. Объем поставок СПГ на терминалы ЕС в мае (по предварительным данным) вырос на 10% и имеет все шансы выйти на второе место в истории (пока максимум зафиксирован в ноябре 2019 года). В мае, как ожидается, поставки СПГ в Бельгию вырастут на две трети, во Францию - на треть.

Транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на газовые сутки 27 мая (с утра 27 до утра 28) были выкуплены на 21% (767 тыс. куб. м в час и 18 млн куб. м в сутки), свидетельствуют данные аукционной платформы по распределению газотранспортных мощностей GSA Platform.

При этом физический поток газа по газопроводу на границе Польши и Германии прекратился утром во вторник, возможно, в связи с отсутствием заявок на поставки в обоих направлениях. С середины дня вторника поставки пошли из ФРГ в Польшу и прекратились к ночи.

Утром в среду газопровод не качает физические объемы газа ни в одну, ни в другую сторону - германский газотранспортный оператор Gascade опубликовал нулевые данные в обе стороны за первые два часа нового газового дня.

"Газпром" резко снизил бронирование польской трубы на выходных - до 33% в субботу и 10% в воскресенье и понедельник, а физический поток газа в Германию был и того ниже.

Впрочем, уже на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%; 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (с октября 2020 года по сентябрь 2021 года).