Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:53Заразились
на 27.05В России 370 680+8 338В мире 5 589 626+94 565

После остановки транзита газа по "Ямалу-Европе" спотовая цена на газ в Европе взлетела на треть

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В среду спотовая цена газа на торговых площадках Европы отскочила от исторического минимума пятницы примерно на треть, но все еще остается убыточной для всех поставщиков.

На главном хабе Европы - нидерландской TTF - цена с поставкой в среду поднялась до $45,8 за тысячу кубометров, что на треть выше $34 с поставкой 22 мая. На германском хабе Gaspool цена подскочила до $52, а австрийском хабе в Баумгартене - до $64 за тысячу кубометров.

Восстановление цены на газ совпало со значительным сокращением (практически до нуля) потока газа из России по газопроводу "Ямал-Европа". Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по польскому участку магистрали закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов. Его бронирование резко снизилось на выходных и может продолжиться на минимальных уровнях до конца мая.

Эксперты отмечают, что текущая цена намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром". По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень продажи газа в Европу для "Газпрома" находится на уровне $100 за тысячу кубометров: $13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспортировка по России, минимум $20 - транспорт до целевых рынков Европы - итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%.

По данным февральской презентации "Газпрома", 57% его экспортного портфеля уже индексировано по цене хабов. Однако благодаря настройкам портфеля контрактов концерну в прошлом году удалось продавать газ дороже спотовых индексов "на месяц вперед" на $35 за тысячу кубометров и на $47 выше контрактов "на день вперед".

В условиях падения глобального спроса из-за коронавируса растет поток излишков сжиженного природного газа на европейский рынок. Объем поставок СПГ на терминалы ЕС в мае (по предварительным данным) вырос на 10% и имеет все шансы выйти на второе место в истории (пока максимум зафиксирован в ноябре 2019 года). В мае, как ожидается, поставки СПГ в Бельгию вырастут на две трети, во Францию - на треть.

Транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на газовые сутки 27 мая (с утра 27 до утра 28) были выкуплены на 21% (767 тыс. куб. м в час и 18 млн куб. м в сутки), свидетельствуют данные аукционной платформы по распределению газотранспортных мощностей GSA Platform.

При этом физический поток газа по газопроводу на границе Польши и Германии прекратился утром во вторник, возможно, в связи с отсутствием заявок на поставки в обоих направлениях. С середины дня вторника поставки пошли из ФРГ в Польшу и прекратились к ночи.

Утром в среду газопровод не качает физические объемы газа ни в одну, ни в другую сторону - германский газотранспортный оператор Gascade опубликовал нулевые данные в обе стороны за первые два часа нового газового дня.

"Газпром" резко снизил бронирование польской трубы на выходных - до 33% в субботу и 10% в воскресенье и понедельник, а физический поток газа в Германию был и того ниже.

Впрочем, уже на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%; 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (с октября 2020 года по сентябрь 2021 года).

GSA Platform Ямал-Европа Польша Германия Газпром Gaz System Европа Нидерланды TTF Gaspool

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч человек

Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

В Мексике за сутки от коронавируса скончались более 500 человек

В Мексике за сутки от коронавируса скончались более 500 человек

Германия продлила ограничения на контакты в общественном пространстве

И.о. главы Нацразведки США сообщил о планах новых санкций против "Северного потока 2"

И.о. главы Нацразведки США сообщил о планах новых санкций против "Северного потока 2"
Пандемия коронавируса

Премьер Нидерландов не смог навестить умирающую мать из-за COVID-ограничений

Экспорт швейцарских часов рухнул в апреле на рекордные 81%

Экспорт швейцарских часов рухнул в апреле на рекордные 81%

Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

Гонконгский гарнизон поддержал вызвавший митинги закон о безопасности Гонконга

Гонконгский гарнизон поддержал вызвавший митинги закон о безопасности Гонконга

Первое испытание ракеты-носителя компании Virgin Orbit закончилось неудачей

Первое испытание ракеты-носителя компании Virgin Orbit закончилось неудачей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');