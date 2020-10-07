"Автодор" и Huawei решили сотрудничать в развитии платных автодорог в РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" и компания Huawei заключили меморандум о взаимопонимании, планируют определить новые потенциальные области и проекты для взаимодействия в сфере строительства и эксплуатации скоростных платных автодорог в России, сообщила пресс-служба госкомпании.

Документ подписали председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко и гендиректор Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь от лица ООО "Техкомпания Хуавэй".

"Автодор" проектирует и строит новые трассы, реконструирует существующие дороги, прокладывая вдоль них оптические линии связи. Они используются для внедрения автоматизированных систем управления, развития интеллектуальных транспортных систем и могут служить основой для инфраструктуры беспилотного транспорта. Кроме этого, госкомпания работает над тем, чтобы на протяжении всей сети дорог, которые находятся в ее доверительном управлении, была устойчивая сотовая связь", - отмечает пресс-служба "Автодора".

В свою очередь, Huawei является поставщиком инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы. Компания осуществляет разработки технологий 5G, беспилотного транспорта, нового поколения корпоративной высокоскоростной беспроводной связи – Wi-Fi 6.

Подробностей о перспективных проектах госкомпания не приводит.

"Автодор" создан в 2009 году для развития сети скоростных платных автомагистралей в РФ. В его доверительном управлении находится более 3,4 тыс. км автодорог федерального значения, в частности трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева".

Госкомпания также выступает ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Московской области и новой скоростной трассы М-12 из Москвы в Казань.