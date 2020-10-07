Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 805 389+329 510

"Автодор" и Huawei решили сотрудничать в развитии платных автодорог в РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" и компания Huawei заключили меморандум о взаимопонимании, планируют определить новые потенциальные области и проекты для взаимодействия в сфере строительства и эксплуатации скоростных платных автодорог в России, сообщила пресс-служба госкомпании.

Документ подписали председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко и гендиректор Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь от лица ООО "Техкомпания Хуавэй".

"Автодор" проектирует и строит новые трассы, реконструирует существующие дороги, прокладывая вдоль них оптические линии связи. Они используются для внедрения автоматизированных систем управления, развития интеллектуальных транспортных систем и могут служить основой для инфраструктуры беспилотного транспорта. Кроме этого, госкомпания работает над тем, чтобы на протяжении всей сети дорог, которые находятся в ее доверительном управлении, была устойчивая сотовая связь", - отмечает пресс-служба "Автодора".

В свою очередь, Huawei является поставщиком инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы. Компания осуществляет разработки технологий 5G, беспилотного транспорта, нового поколения корпоративной высокоскоростной беспроводной связи – Wi-Fi 6.

Подробностей о перспективных проектах госкомпания не приводит.

"Автодор" создан в 2009 году для развития сети скоростных платных автомагистралей в РФ. В его доверительном управлении находится более 3,4 тыс. км автодорог федерального значения, в частности трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева".

Госкомпания также выступает ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Московской области и новой скоростной трассы М-12 из Москвы в Казань.

Автодор Huawei

Новости
Экологическая катастрофа на Камчатке

Материалы по Камчатке направлены в СК для возбуждения уголовного дела

Материалы по Камчатке направлены в СК для возбуждения уголовного дела
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 11 115 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 11 115 случаев коронавируса

Торги акциями "Совкомфлота" на Мосбирже начались с обвала котировок

Минобороны успешно испытало гиперзвуковую ракету "Циркон"

Минобороны успешно испытало гиперзвуковую ракету "Циркон"
Навальный попал в больницу

Омский токсиколог уточнил, когда Навальному давали атропин

РФПИ и ближневосточные фонды стали якорными инвесторами IPO "Совкомфлота"

"Яндекс.Драйв" запустил долгосрочную подписку на машины

В санатории Минобороны в Ялте прошла эвакуация из-за пожара

В санатории Минобороны в Ялте прошла эвакуация из-за пожара

Что случилось этой ночью: среда, 7 октября

Навальный попал в больницу

Правоохранительные органы РФ не нашли оснований для уголовного дела по случаю с Навальным

Правоохранительные органы РФ не нашли оснований для уголовного дела по случаю с Навальным
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');