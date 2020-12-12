Власти Москвы разъяснили, для чего закупают оборудование Huawei

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Департамент информационных технологий Москвы намерен закупить на 1,3 млрд рублей оборудование китайской компании Huawei для дальнейшего развития Единой медицинской информационно-аналитической системы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ДИТ Москвы.

"Закупка предназначена для увеличения вычислительных мощностей и объема хранимой и обрабатываемой информации в стационарах города Москвы в связи с внедрением Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Оборудование Huawei необходимо с целью совместимости с уже имеющимся и установленным оборудованием", - сказали в пресс-службе ДИТ Москвы в ответ на запрос агентства.

Там подчеркнули, что "департамент информационных технологий города Москвы производит закупки в строгом соответствии с действующим законодательством".

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на портал госзакупок сообщил, что ДИТ Москвы проведет крупнейшую закупку серверного оборудования и систем хранения данных (СХД) для медучреждений на 1,3 млрд руб. "Впервые в подобных тендерах в конкурсной документации прямо указан бренд необходимого оборудования - Huawei. Отечественные участники рынка подчеркивают, что такой подход "не вяжется" с протекционистской политикой в сфере электроники", - говорится в статье.

ЕМИАС действует в Москве с 2011 года, когда в электронный вид переведены запись на прием к врачу, выписка рецептов и больничных листов, с 2015 года ведется создание электронных медкарт. В системе зарегистрированы более 9 млн пациентов и более 23 тыс. врачей. Проект разработан и реализуется ДИТ Москвы совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы в рамках программы "Информационный город".