Эксперты на Камчатке выявили нарушение периметра полигона ядохимикатов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Нарушения целостности периметра Козельского полигона ядохимикатов обнаружили эксперты на Камчатке, сообщил губернатор края Владимир Солодов.

"Вчера при визуальном осмотре Козельского полигона обнаружены нарушения внешнего периметра ограждения и в ряде случаев сетка, которая должна удерживать грунт, была нарушена. По мнению членов экспедиционной группы, эти повреждения не могут привести к нарушению целостности самих удерживающих конструкций, но мы внимательнейшим образом будем это анализировать, ждем итогов анализов проб, которые сегодня первые будут по Козельскому полигону", - сказал Солодов журналистам.

Он добавил, что первые результаты проб грунта, грунтовых вод появятся в среду вечером. "Сегодня мы осмотрели Козельский полигон с воздуха. Визуально никаких признаков разлива ядохимикатов нет. Но будем пристально следить за этим объектом", - сказал Солодов.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила журналистам, что, по имеющимся сведениям, на полигоне хранится свыше 100 тонн ядохимикатов. Она назвала недопустимой ситуацию, когда объект, где хранится большое количество ядохимикатов, находится в бесхозном состоянии.

"Это 108 тонн пестицидов и иных отравляющих веществ, по тем отрывочным сведениям, которые мы имеем. (Полигон - ИФ) находится в бесхозном состоянии. Это совершенно недопустимая история. В 2010 году, по сведениям которые мне предоставили, там проводились какие-то мероприятия. Был ли разработан проект, в каком это сейчас состоянии, кто осуществляет мониторинг. Это немыслимая история", - сказала Радионова.

Она добавила, что рядом с полигоном есть ручей, однако пока проявлений заражения эксперты там не выявили.

Козельский полигон

Козельский полигон ядохимикатов общей площадью 2,8 гектара находится примерно в 35 км от Петропавловска-Камчатского. По данным из открытых источников, на могильнике, законсервированном в 2010 году (тогда его обшили геомембраной для защиты от размыва дождями и талыми водами) хранятся 108 тонн ядохимикатов и пестицидов, оставшихся от местных сельскохозяйственных предприятий (в том числе около 20 тонн соединений мышьяка), захороненных с 1979 по 1982 годы.

Полигон находится на землях Минобороны, но военному ведомству не принадлежит, по сути являясь бесхозным. Накануне, 6 октября, на Козельском полигоне взяли пробы почвы для исследования.

Экологическое ЧП на Камчатке

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По официальным данным регионального Минздрава, за помощью к врачам обратились девять человек. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

По данным Минприроды РФ, расширенный анализ проб воды с тихоокеанского побережья Камчатки завершится к 8 октября.

В качестве наиболее вероятных версий причины экологического бедствия у берегов Камчатки специалисты рассматривают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей. Сохраняется версия, связанная с сейсмической и вулканической активностью. Но ее рассматривают как маловероятную.

По факту загрязнения проводятся проверки СК и прокуратуры. Ранее в среду в краевой прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что материалы проверки по данному ЧП направлены в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.