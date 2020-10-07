Возбуждено уголовное дело об экокатастрофе на Камчатке

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке и массовой гибели морских животных. Дело расследуется по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Ранее 7 октября прокуратура края сообщила, что передала в СК материалы проверки для возбуждения уголовного дела.

Следствие установило, что с 1 сентября по 3 октября в Авачинском заливе, в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – произошло загрязнение морской среды "нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом". Вследствие этого изменился цвет морской воды, на берегу появились мертвые донные иглокожие и морские животные.

"Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба правительства Камчатки 7 октября сообщила, что в Камчатскую краевую больницу им. Лукашевского обратились уже 11 человек с жалобами на резь в глазах после контакта с водой в районе Халактырского пляжа. Минздрав края ранее сообщал о девяти пострадавших с диагнозом "химический ожог роговицы первой степени". Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов утверждал, что на Халактырском пляже пострададли больше 200 человек.

Первые анализы прибрежных вод выявили там загрязнитель, близкий по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты, отметили в СКР.

Следствием проверяются все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов.

7 октября к расследованию случившегося по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко подключился Россельхознадзор. Сотрудники регионального управления ведомства вместе со специалистами Камчатской межобластной ветлаборатория отобрали пробы грунта, воды и гидробионтов с побережья бухты Малой лагерной, а также с Халактырского пляжа и пробы грунта в месте захоронения ядохимикатов у подножия Козельского вулкана.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что продолжается отбор проб воды и что облет залива показал, что в нескольких местах изменился цвет воды.

"Ухудшилась погода, поэтому ученые вынуждены были прервать экспедицию. Те пробы, которые мы отобрали, завтра отправятся во Владивосток для анализов. Сегодня с воздуха делали облет. Из того, что было видно, - изменение цвета воды океана в нескольких местах. Трактовку предстоит дать ученым, - сказал он. - В принципе, состояние воды прибрежной территории удовлетворительное. Никаких особых проявлений в виде мертвых животных не обнаружено".

Специалисты "Гринпис России" передали на экспертизу мертвых морских ежей и звезд, найденных в Большой Лагерной и Шлюпочной бухтах. Доктор биологических наук, сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДФО РАН Владимир Раков высказал мнение, что изучить ткани погибших важнее, чем проверять образцы воды: вода в океане обновляется быстро, а в тканях животных могут остаться убившие их вещества.

Первыми на проблемы с глазами и с кожей после плавания в Авачинском заливе стали жаловаться серферы. Затем местные жители стали выкладывать фотографии выброшенных на берег мертвых морских животных. В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока. Но пока вещество, которое могло бы привести к массовой гибели обитателей морского дна, не обнаружено.

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