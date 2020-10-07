Материалы по Камчатке направлены в СК для возбуждения уголовного дела

В бухте Вилючинской Авачинского залива Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Материалы проверки по ситуации с загрязнением вод на Камчатке направлены в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела, сообщили "Интерфаксу" в краевой прокуратуре.

Там добавили, что ситуация находится под особым контролем Генпрокуратуры РФ, проверка продолжается.

В Генпрокуратуре РФ ранее уточнили, что в пробах воды, взятой на Халатырыском пляже на Камчатке, обнаружены только следы горюче-смазочных материалов. При этом ядовитых веществ и нефтепродуктов не обнаружено.

Исследования атмосферного воздуха, проведённого Камчатским УГМС 5 октября в районе Халактырского пляжа, загрязнения не установили.

Между тем массового цветения токсичных микроводорослей, которое рассматривается как одна из возможных причин экологического бедствия в регионе, за последние месяцы не отмечено. Как сообщила "Интерфаксу" заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова, побережье Камчатки исторически является зоной, где наблюдается массовое развитие ядовитых водорослей, которые продуцируют разнообразные токсины, в том числе нейропаралитические. В этом году не было цветения в течение лета.

Эксперт подчеркнула, что делать выводы о том, повлияли ли токсичные водоросли на гибель морских организмов на Камчатке, можно только после исследования проб. Она не исключила, что жалобы серфингистов на ухудшение здоровья и гибель морских организмов имеют разные причины.

Экологическое бедствие и проверки

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили превышение норм в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

В рамках проверки информации об источнике загрязнения на реке Налычева и возможной утечке захороненных отходов Козельского и Радыгинского полигонов прокуратурой проверены данные объекты.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

По данным Минприроды РФ, расширенный анализ проб воды с тихоокеанского побережья Камчатки завершится к 8 октября.

В качестве наиболее вероятных версий причины экологического бедствия у берегов Камчатки специалисты рассматривают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей. Сохраняется версия, связанная с сейсмической и вулканической активностью. Но ее рассматривают как маловероятную.