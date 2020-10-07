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Путин заявил о готовности РФ исполнять союзнические обязательства перед Арменией

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства, у Армении на этот счет нет вопросов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого Договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства", - сказал президент РФ в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала Россия-1 (ВГТРК).

Путин добавил: "Как вы знаете, я – в постоянном, живом рабочем контакте с премьер-министром Армении, и никаких вопросов у Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает".

"Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен, но, если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему, до этого еще далеко, но во всяком случае мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать "как можно быстрее".

"Это трагедия, мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это вся территория, на которой проживают не чужие нам люди", - сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что в России проживают около 2 млн азербайджанцев и свыше 2 млн армян. "Огромное количество граждан России поддерживают тесные, дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками. Конечно, это огромная трагедия, люди гибнут, большие потери с обеих сторон", - сказал Путин.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с тезисом, что именно Россия способна остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, заявил, что Россия является одной из стран, которые могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта.

Песков добавил, что Путину докладывалось об обращениях в его адрес с призывом способствовать прекращению огня в Нагорном Карабахе. Ранее бывший руководитель инвесткомпании "Тройка Диалог" Рубен Варданян и глава группы компаний "Ташир" и президент "Ассоциации армянских предпринимателей России" Самвел Карапетян заявили, что Россия имеет право вмешаться в армяно-азербайджанский конфликт и прекратить кровопролитие, предприняв миротворческие усилия.

ОДКБ Армения РФ Нагорный Карабах Азербайджан Владимир Путин

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