В Кремле не намерены распространять обязательства по ОДКБ на Карабах

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Обязательства России в рамках Организации Договора о коллективной безопасности не распространяются на непризнанный Нагорный Карабах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия несёт обязательства перед Арменией как членом ОДКБ в плане обеспечения безопасности.

"Если страна-член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, в этом случае страны участники договора имеют обязательство встать на защиту такого государства", - сказал он.

Песков также опроверг информацию, что конфликт в Нагорном Карабахе перешёл на территорию Армении.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства, у Армении на этот счет нет вопросов.

Он подчеркнул, что находится "в постоянном, живом рабочем контакте с премьер-министром Армении, и никаких вопросов у Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает".