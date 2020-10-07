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В Кремле не намерены распространять обязательства по ОДКБ на Карабах

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Обязательства России в рамках Организации Договора о коллективной безопасности не распространяются на непризнанный Нагорный Карабах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия несёт обязательства перед Арменией как членом ОДКБ в плане обеспечения безопасности.

"Если страна-член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, в этом случае страны участники договора имеют обязательство встать на защиту такого государства", - сказал он.

В РоссииПутин заявил о готовности РФ исполнять союзнические обязательства перед АрмениейЧитать подробнее

Песков также опроверг информацию, что конфликт в Нагорном Карабахе перешёл на территорию Армении.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства, у Армении на этот счет нет вопросов.

Он подчеркнул, что находится "в постоянном, живом рабочем контакте с премьер-министром Армении, и никаких вопросов у Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает".

Хроника 27 сентября – 07 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Дмитрий Песков Нагорный Карабах Армения Азербайджан ОДКБ

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