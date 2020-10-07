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Алиев заявил, что Пашинян надоел мировым лидерам своими телефонными звонками

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Турция и Россия должны принимать активное участие в урегулировании карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его мнению, армянский лидер Никол Пашинян теряет свои позиции в глазах мировых лидеров в вопросе урегулирования конфликта.

"Сегодня, когда конфликт перешел в активную фазу, и когда армянский премьер-министр, я вижу, уже надоел мировым лидерам своими телефонными звонками, видно, кто имеет потенциал для урегулирования. И вот те, кто имеют потенциал для урегулирования, тех, кого Азербайджан уважает за достоинство, за справедливость, за искренность, вот они и должны быть гарантами долгосрочного мира. Среди них мы видим Турцию и Россию", - подчеркнул Алиев.

По его мнению, "сотрудничество между великой державой Россией и великой державой Турцией, которая является членом НАТО, намного более искреннее, прочное, эффективное, чем сотрудничество между Турцией и другой страной-членом НАТО, которое постоянно в чем-то обвиняет Турцию".

"Это же новые политические реалии, это же не было в 1992 году, мир изменился, меняется на наших глазах, надо исходить из этого, а не из каких-то догм ", - отметил Алиев в среду в интервью российскому "Первому каналу".

Азербайджан Армения Ильхам Алиев Никол Пашинян Нагорно-Карабахская республика НКР

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