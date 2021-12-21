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Житель Ставрополя осужден на 11 лет за попытку совершить теракт в суде

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Ставрополя Николаю Соппе, который планировал устроить теракт в родном городе, сообщает пресс-служба суда.

Ему назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 тыс. рублей. Соппа признан виновным в участии в террористической организации, попытке совершения теракта и попытке незаконного изготовления взрывчатых веществ.

По данным следствия, Соппа присягнул руководителю запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". В 2020 году он вступил в сговор с другим гражданином для совершения теракта в Ставрополе. 30 сентября он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые хранил до момента их обнаружения и изъятия правоохранительными органами. Преступная деятельность Соппы и его подельника была пресечена 6 октября.

В свою очередь УФСБ по Ставропольскому краю сообщило журналистам, что Соппа планировал устроить подрыва в ставропольском "Дворце правосудия" (здание суда).

В октябре 2020 года сообщалось о задержании в Ставрополе участника террористической организации "Исламское государство", который планировал взрывы в здании суда и прокуратуры. Позже его арестовали.

Ставрополь

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