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Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России, следует из базы данных МВД РФ.

Согласно документу, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская, 1982 года рождения, "разыскивается по статье УК". При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, в базе данных не указано.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение Тихановской в городе Гродно. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Тихановская не согласилась с итогами выборов и подала жалобу в Центризбирком. 11 августа литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс объявил, что Тихановская находится в Литве в безопасности. Как пояснила ее доверенное лицо Ольга Ковалькова, Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, и у нее не было выбора.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии. С ней встречались, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Митинг в поддержку Светланы Тихановской

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Светлана Тихановская Белоруссия МВД РФ

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