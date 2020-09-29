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Минск счел контакты Тихановской и Макрона бессмысленными и поспешными

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которые они провели во вторник в Вильнюсе, не будут иметь практических последствий для Белоруссии, заявил пресс-секретарь МИД этой страны Анатолий Глаз.

"С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла", - сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в ответ на запрос "Интерфакс-Запад".

По его словам, "в дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы, и эти инструменты гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу".

"Повестка дня визита президента Франции Макрона в литовскую столицу не особо удивляет. В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения", - добавил он.

Во вторник в Литве прошла встреча Тихановской и Макрона. По ее итогам французский президент выразил надежду на то, что в ближайшие недели Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возьмется за посредническую миссию в Белоруссии.

"Мы привлечем Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем хотим побудить Беларусь согласиться с посредничеством ОБСЕ. Нашей целью является реализация посредничества в ближайшие недели, поскольку лишь таким способом мы можем обеспечить мирную передачу власти, освобождение политических заключенных", - заявил президент Франции.

По мнению политика, в разрешении этого кризиса также необходимо "развивать диалог с Россией, общаться с Владимиром Путиным". "С августа мы говорим, что было бы ошибкой и неоправданной провокацией, если бы Россия ввела вооруженные силы (в Белоруссию - ИФ). Я считаю, что это вопрос Беларуси, а не соседей. Мы работаем вместе с Россией и с международной общественностью", - сказал Макрон.

Он также выразил надежду на то, что Евросоюз в ближайшее время объявит санкции в отношении белорусского режима за фальсификацию выборов и насилие над мирными протестующими. "Европа предпринимает действия, оказывает давление, в ближайшие дни или недели утвердим санкции. Таким образом, мы повлияем на этот режим, который близится к концу", - сказал Макрон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это событие, заявил, что Кремль видит во встрече Макрона и Тихановской свидетельство поддержки французским лидером позиции белорусской оппозиционерки.

Анатолий Глаз МИД Белоруссии Белоруссия Светлана Тихановская Эммануэль Макрон Франция

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