Источник сообщил, что в РФ на Тихановскую не заводили уголовное дело

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Внесение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В рамках взаимодействия между Союзными государствами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что уголовное дело российскими правоохранительными органами против белорусской оппозиционерки не возбуждалось.

Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции Тихановская была объявлена в розыск на территории РФ. Согласно базе данных МВД России, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения "разыскивается по статье УК". При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, МВД не уточняет.