Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 803 766+327 887

Что произошло за день: среда, 7 октября

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью, розыск Тихановской и штраф для "Северного потока 2"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Рязанской области начался пожар на территории складов боеприпасов, слышны взрывы. Из-за ЧП пришлось эвакуировать жителей из 14 населенных пунктов, всего более 1,6 тысяч человек. Пострадали шесть человек, есть госпитализированные. Среди возможных версий произошедшего - человеческий фактор, например, пал травы. В 14 населенных пунктах области отключили газ из-за пожара на арсенале. К тушению подключились военные, Минобороны РФ усиливает авиационную группировку, к месту ЧП прибыл специальный пожарный поезд.

- Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока 2". Польский антимонопольный регулятор издал приказ о прекращении действия контрактов, заключенных для финансирования строительства газопровода. В Варшаве называю штраф "следствием отсутствия ее согласия на сделку "Северный поток 2". "Газпром" намерен обжаловать этот штраф, участвующая в финансировании газопровода Shell не согласна с решением польского антимонопольного ведомства.

- Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ. Это указано в базе данных МВД России. По какой статье она разыскивается, не уточняется. Как сообщил источник, внесение Тихановской в базу является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств.

- Минобороны РФ успешно испытало гиперзвуковую ракету "Циркон". Ракета преодолела 450 км и поразила морскую цель в Баренцевом море. Была достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов.

- Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома. Ее получили француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна. Открытые ими "генетические ножницы" оказали огромное влияние на науки о жизни, внесли вклад в новые методы лечения рака.

- В России за сутки выявлено 11 115 случаев коронавируса. В Москве - 3229 новых эпизодов COVID-19. В столице попросят промпредприятия перевести на удаленку часть сотрудников. Сергей Собянин напоминает, что требования носить маски коснутся и переболевших москвичей; в столичных ТЦ начались рейды по проверке соблюдения масочного режима.

- Возбуждено уголовное дело об экокатастрофе на Камчатке. В Генпрокуратуре РФ уточнили, что в пробах воды, взятой на Халатырыском пляже, обнаружены только следы горюче-смазочных материалов. При этом ядовитых веществ и нефтепродуктов не найдено. На военном полигоне близ пляжа загрязнений не нашли.

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Попова сообщила о росте заболеваемости COVID в 60 регионах РФ

До шести выросло число пострадавших при взрыве на арсенале под Рязанью

Боеприпасы на горящем складе под Рязанью стали взрываться реже

Моряков освободили из плена в Африке благодаря собранному Дерипаской выкупу

В 14 населенных пунктах под Рязанью отключили газ из-за пожара на арсенале

В 14 населенных пунктах под Рязанью отключили газ из-за пожара на арсенале

Прокурор Москвы подал иск к Google из-за ограничения доступа к фильму "Беслан" на YouTube

Пандемия коронавируса

Чубайс заразился коронавирусом

Чубайс заразился коронавирусом

Козельский полигон ядохимикатов рекультивируют после загрязнения океана

Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');