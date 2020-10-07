Прокурор Москвы подал иск к Google из-за ограничения доступа к фильму "Беслан" на YouTube

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в четверг проведет подготовку по иску прокурора Москвы к компании Google из-за ограничений для доступа к фильму "Беслан" Александра Рогаткина на сервисе YouTube, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

"Прокурор города Москвы в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к компании Google LLC с требованиями обязать восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму "Беслан" автора Александра Рогаткина", - сообщила пресс-секретарь суда.

По ее словам, московский прокурор требует отменить обязательную авторизацию пользователей для получения доступа к видеоматериалу и отключить предупреждение о его содержании.

Досудебная подготовка по делу назначена на 8 октября в 10:00.

Документальный фильм-расследование "Беслан" о событиях, связанных с захватом и штурмом бесланской школы N1 в 2004 году, был показан 3 сентября телеканалом "Россия 1". Автор проекта Александр Рогаткин, как говорилось в анонсе фильма, "в 16-ю годовщину трагических событий совершил попытку их осмысления", показав "уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей".

Позднее видеосервис YouTube, принадлежащий Google, ввел ограничение для доступа к фильму, объяснив это изображением сцен насилия или жестокости.

В Роскомнадзоре заявили, что считают действия YouTube актом цензуры.