Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:21Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 805 389+329 510

Прокурор Москвы подал иск к Google из-за ограничения доступа к фильму "Беслан" на YouTube

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в четверг проведет подготовку по иску прокурора Москвы к компании Google из-за ограничений для доступа к фильму "Беслан" Александра Рогаткина на сервисе YouTube, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

"Прокурор города Москвы в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к компании Google LLC с требованиями обязать восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму "Беслан" автора Александра Рогаткина", - сообщила пресс-секретарь суда.

В РоссииРоскомнадзор пожаловался на Google из-за ограничений YouTube к фильму про БесланРоскомнадзор пожаловался на Google из-за ограничений YouTube к фильму про БесланЧитать подробнее

По ее словам, московский прокурор требует отменить обязательную авторизацию пользователей для получения доступа к видеоматериалу и отключить предупреждение о его содержании.

Досудебная подготовка по делу назначена на 8 октября в 10:00.

Документальный фильм-расследование "Беслан" о событиях, связанных с захватом и штурмом бесланской школы N1 в 2004 году, был показан 3 сентября телеканалом "Россия 1". Автор проекта Александр Рогаткин, как говорилось в анонсе фильма, "в 16-ю годовщину трагических событий совершил попытку их осмысления", показав "уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей".

Позднее видеосервис YouTube, принадлежащий Google, ввел ограничение для доступа к фильму, объяснив это изображением сцен насилия или жестокости.

В Роскомнадзоре заявили, что считают действия YouTube актом цензуры.

Беслан YouTube Google

Новости по теме

Новости

Моряков освободили из плена в Африке благодаря собранному Дерипаской выкупу

В 14 населенных пунктах под Рязанью отключили газ из-за пожара на арсенале

В 14 населенных пунктах под Рязанью отключили газ из-за пожара на арсенале
Пандемия коронавируса

Чубайс заразился коронавирусом

Чубайс заразился коронавирусом

Козельский полигон ядохимикатов рекультивируют после загрязнения океана

Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе

Более 10 поселков эвакуируют под Рязанью из-за ЧП на военном складе

Лесной пожар под Воронежем начался из-за учебных стрельб с вертолета

Лесной пожар под Воронежем начался из-за учебных стрельб с вертолета

Яровая подготовила новый пакет поправок

Яровая подготовила новый пакет поправок

На горящем складе боеприпасов под Рязанью начались взрывы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');