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Суд обязал Google снять ограничения для доступа к фильму "Беслан" на YouTube

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы удовлетворил исковые требования прокурора Москвы к компании Google об устранении ограничений для доступа к фильму "Беслан" Александра Рогаткина на сервисе YouTube, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Как сообщили ранее в суде, прокурор Москвы потребовал в суде "восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму "Беслан" автора Александра Рогаткина путем отмены необходимости авторизации пользователя для получения доступа к видеоматериалу и отключения предупреждений о содержании".

Ответчиком по гражданскому иску выступала Google LLC.

Документальный фильм-расследование "Беслан" о событиях, связанных с захватом и штурмом бесланской школы №1 в 2004 году, был показан 3 сентября телеканалом "Россия 1". Автор проекта Александр Рогаткин, как говорилось в анонсе фильма, "в 16-ю годовщину трагических событий совершил попытку их осмысления", показав "уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей".

Позднее видеосервис YouTube, принадлежащий Google, ввел ограничение для доступа к фильму, объяснив это изображением сцен насилия или жестокости. В Роскомнадзоре заявили, что считают актом цензуры действия YouTube.

Беслан Александр Рогаткин YouTube Google Москва Таганский суд

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