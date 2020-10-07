В 14 населенных пунктах под Рязанью отключили газ из-за пожара на арсенале

Фото: Елена Скобельцына/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Газоснабжение отключено в воинской части в рязанском Скопине, а также в 13 населенных пунктах, расположенных неподалеку от армейского склада, где в среду произошел пожар, сообщила "Интерфаксу" советник гендиректора по связям с общественностью и СМИ АО "Газпромраспределение Рязанская область" Светлана Якунина.

По ее словам, в зоне отключения находятся населенные пункты Желтухино, Кузьминка, Гореловка, Шелемишево, Шелемишевские хутора, Рановка, Городецкое, Ново-Бакарово, Московка, Конюхово, Костемерово, Свистовка и Летово. Все эти населенные пункты расположены в радиусе 5 км от места происшествия.

Аварийно-диспетчерская служба переведена в режим повышенной готовности.

В среду днем в Рязанской области из-за возгорания сухой травы начался пожар на территории складов с боеприпасами, которые затем начали взрываться. Из 14 населенных пунктов, находящихся рядом со складом боеприпасов, эвакуированы более 1,6 тыс. жителей. На территории воинской части пострадали два человека, они госпитализированы.