Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:21Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 805 389+329 510

В 14 населенных пунктах под Рязанью отключили газ из-за пожара на арсенале

В 14 населенных пунктах под Рязанью отключили газ из-за пожара на арсенале
Фото: Елена Скобельцына/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Газоснабжение отключено в воинской части в рязанском Скопине, а также в 13 населенных пунктах, расположенных неподалеку от армейского склада, где в среду произошел пожар, сообщила "Интерфаксу" советник гендиректора по связям с общественностью и СМИ АО "Газпромраспределение Рязанская область" Светлана Якунина.

По ее словам, в зоне отключения находятся населенные пункты Желтухино, Кузьминка, Гореловка, Шелемишево, Шелемишевские хутора, Рановка, Городецкое, Ново-Бакарово, Московка, Конюхово, Костемерово, Свистовка и Летово. Все эти населенные пункты расположены в радиусе 5 км от места происшествия.

Аварийно-диспетчерская служба переведена в режим повышенной готовности.

В среду днем в Рязанской области из-за возгорания сухой травы начался пожар на территории складов с боеприпасами, которые затем начали взрываться. Из 14 населенных пунктов, находящихся рядом со складом боеприпасов, эвакуированы более 1,6 тыс. жителей. На территории воинской части пострадали два человека, они госпитализированы.

Рязанская область Скопин

Новости по теме

Новости

Моряков освободили из плена в Африке благодаря собранному Дерипаской выкупу

Прокурор Москвы подал иск к Google из-за ограничения доступа к фильму "Беслан" на YouTube

Пандемия коронавируса

Чубайс заразился коронавирусом

Чубайс заразился коронавирусом

Козельский полигон ядохимикатов рекультивируют после загрязнения океана

Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории РФ

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе

Более 10 поселков эвакуируют под Рязанью из-за ЧП на военном складе

Лесной пожар под Воронежем начался из-за учебных стрельб с вертолета

Лесной пожар под Воронежем начался из-за учебных стрельб с вертолета

Яровая подготовила новый пакет поправок

Яровая подготовила новый пакет поправок

На горящем складе боеприпасов под Рязанью начались взрывы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');