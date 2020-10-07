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На горящем складе боеприпасов под Рязанью начались взрывы

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Под Рязанью горит трава на территории бывшей воинской части, слышны взрывы боеприпасов, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации района, в котором произошло ЧП.

"Пожар охватил бывший полигон. По всей видимости, взрываются неразорвавшиеся боеприпасы, пострадавших нет", - сказал он.

По его словам, из-за взрывов пришлось эвакуировать небольшой поселок в 3 км от полигона. "Эвакуирован поселок Кузьминка, в нем проживает 25 человек", - сказал источник.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). По ее данным, в среду, 7 октября, на территории расположенного в лесу склада боеприпасов ЗВО в районе поселка Желтухино Рязанской области загорелось трава. "Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов", - сообщили в пресс-службе.

По информации военных, штатный пожарный расчет воинской части приступил к ликвидации огня, "но остановить возгорание не удалось".

"В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов. По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

"Угрозы близлежащим населенным пунктам нет", - подчеркнули в пресс-службе.

Рязанская область Западный военный округ Желтухино

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