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Состояние пострадавших при пожаре под Рязанью оценили как тяжелое и средней тяжести

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Скопинский медцентр доставили двух человек, пострадавших при пожаре на территории войсковой части в Рязанской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в приемном покое медцентра, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, второго - средней тяжести. Больница приведена в режим повышенной готовности.

В среду днем в Рязанской области из-за возгорания сухой травы начался пожар на территории складов с боеприпасами, которые затем начали взрываться. Из 14 населенных пунктов, находящихся рядом со складом боеприпасов, эвакуированы более 1,6 тыс. жителей . На место ЧП вылетает глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Рязанская область

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