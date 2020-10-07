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Боеприпасы на горящем складе под Рязанью стали взрываться реже

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Интенсивность взрывов боеприпасов на горящем под Рязанской областью арсенале Западного военного округа снижается, сообщили в среду в Минобороны РФ со ссылкой на доклад с места событий.

"В настоящее время разрывы отдельных боеприпасов на территории склада происходят с временным промежутком около 10 минут, что говорит о возможном количественном уменьшении в результате пожара находящихся в его эпицентре складских групп", - отмечается в сообщении.

Военные сообщили, что подразделения Минобороны продолжают работу по локализации и тушению пожара на территории склада боеприпасов.

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На место происшествия прибыл заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Он возглавил специальную оперативную группу, в которую вошли представители главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ и штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил.

Группировка Минобороны России в районе ЧС: 189 военнослужащих, 38 единиц военной и спецтехники, четыре самолета Ил-76, три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. В составе подразделений, принимающих участие в ликвидации чрезвычайной ситуации, роботы-саперы "Уран-6" и роботы-пожарные "Уран-14", беспилотники, пожарные танки и другая техника.

В среду днем в Рязанской области начался пожар на территории складов с боеприпасами, которые начали взрываться. В воинской части пострадали два человека, они госпитализированы.

Сейчас свыше 2,3 тыс. человек эвакуированы из населенных пунктов Рязанской области, находящихся неподалеку от места ЧП.

Рязанская область

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