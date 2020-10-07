Следователи возбудили дело по факту взрывов боеприпасов под Рязанью

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Военные следователи СКР возбудили уголовное дело по факту взрыва, произошедшего после пожара на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области.

Дело заведено по статье "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Для расследования создана следственная группа.

Днем 7 октября в Рязанской области начался пожар на территории складов с боеприпасами, которые затем начали взрываться.

По последним данным, пострадали не менее шести человек.

Эвакуированы более 1,6 тыс. человек.

Тушение продолжается.