Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 803 766+327 887

Следователи возбудили дело по факту взрывов боеприпасов под Рязанью

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Военные следователи СКР возбудили уголовное дело по факту взрыва, произошедшего после пожара на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области.

Дело заведено по статье "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Для расследования создана следственная группа.

Днем 7 октября в Рязанской области начался пожар на территории складов с боеприпасами, которые затем начали взрываться.

По последним данным, пострадали не менее шести человек.

Эвакуированы более 1,6 тыс. человек.

Тушение продолжается.

Рязанская область

Новости по теме

Новости

МИД РФ назвал неприемлемым заявление Парижа и Берлина о ситуации с Навальным

Пандемия коронавируса

Попова сообщила о росте заболеваемости COVID в 60 регионах РФ

Что произошло за день: среда, 7 октября

До шести выросло число пострадавших при взрыве на арсенале под Рязанью

Боеприпасы на горящем складе под Рязанью стали взрываться реже

Моряков освободили из плена в Африке благодаря собранному Дерипаской выкупу

В 14 населенных пунктах под Рязанью отключили газ из-за пожара на арсенале

В 14 населенных пунктах под Рязанью отключили газ из-за пожара на арсенале

Прокурор Москвы подал иск к Google из-за ограничения доступа к фильму "Беслан" на YouTube

Пандемия коронавируса

Чубайс заразился коронавирусом

Чубайс заразился коронавирусом

Козельский полигон ядохимикатов рекультивируют после загрязнения океана

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');