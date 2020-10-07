До шести выросло число пострадавших при взрыве на арсенале под Рязанью

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Число пострадавших во время пожара на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области возросло до шести человек, сообщили "Интерфаксу" в правительстве области.

"Еще три человека - двое мужчин и женщина - госпитализированы в Ряжскую райбольницу", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о госпитализации двух человек с территории горящей воинской части. Это мужчина и женщина, их состояние - тяжелое и средней тяжести.

В среду днем в Рязанской области из-за возгорания сухой травы начался пожар на территории складов с боеприпасами, которые затем начали взрываться.