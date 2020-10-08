Ручьи близ полигона с ядохимикатами на Камчатке оказались чисты

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Группа ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, Владивосток) не обнаружила признаков загрязнения в ручьях близ Козельского полигона с захороненными ядохимикатами на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня мы потратили целый день на исследование этих ручьев: собрали пробы воды, грунтов, организмов и оценили разнообразие, так называемых, биоиндикаторов, обитающих там. Эти биоиндикаторы показывают, что все ручьи совершенно экологически чистые", - приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов школы естественных наук ДВФУ Кирилла Винникова.

По его словам, ученые обнаружили четыре группы организмов, которые могут жить только в кристально чистой воде без таких примесей, как гептил, и других ядохимикатов.

"Это говорит о том, что с полигона в этот ручей никаких утечек не было, соответственно, из этого водоёма не поступало ядохимикатов в океан", - сказал Винников.

Он уточнил, что речь идет о том ручье, который находится центре внимания СМИ. В частности, в комментариях к спутниковым снимкам, опубликованным в сети, говорилось о том, что цвет реки может свидетельствовать о её загрязнении.

"Из этого ручья и близлежащих водоёмов были взяты пробы воды ещё неделю назад. Сегодня впервые нам были переданы результаты исследований лаборатории, которая находится в Институте вулканологии и сейсмологии. Они показали, что все показатели находятся в пределах нормы, даже иногда показывают высокое качество воды в этом ручье", - уточнил ученый ДВФУ.

Козельский полигон ядохимикатов общей площадью 2,8 гектара находится примерно в 35 км от Петропавловска-Камчатского. По данным из открытых источников, на могильнике, законсервированном в 2010 году (тогда его обшили геомембраной для защиты от размыва дождями и талыми водами) хранятся 108 тонн ядохимикатов и пестицидов, оставшихся от местных сельскохозяйственных предприятий (в том числе около 20 тонн соединений мышьяка), захороненных с 1979 по 1982 годы. Полигон находится на землях Минобороны, но военному ведомству не принадлежит, по сути, являясь бесхозным.

Сообщалось также, что в его периметре были найдены повреждения.

Экологическая катастрофа на Камчатке

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе, осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По данным регионального Минздрава, за помощью к врачам с жалобами на ожоги глаз обратились 11 человек.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Ранее во вторник губернатор заявил, что в качестве наиболее вероятных версий причины экологического бедствия у берегов Камчатки специалисты рассматривают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей.

По факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).