Ученые обнаружили у побережья Камчатки скопление токсичных водорослей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, Владивосток) при облете Авачинского залива на Камчатке обнаружили полосу необычного цвета, которую, как полагают специалисты, сформировали цветущие микроводоросли, сообщает пресс-служба вуза.

В сообщении отмечается, водоросли нашли в акватории Авачинского залива протяженностью около 40 километров от бухты Спасения до бухты Лиственничной. На этой территории с воздуха удалось определить несколько участков скопления водорослей шириной от 30 до 100 метров.

При этом ученые опровергли информацию о сплошном загрязнении.

Обнаруженные водоросли Dinophysis Fortii относятся к видам, вырабатывающим сильные токсины. Они могут быть опасны для моллюсков, и по пищевым цепям способны попадать к людям, вызывая желудочно-кишечные и неврологические расстройства.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Раков сообщал, что гибель морских животных не могла быть вызвана цветением токсичных микроводорослей.

До сих пор специалисты не могут выяснить причину произошедшего экологического бедствия. Камчатский губернатор заявил, что в качестве наиболее вероятных версий причины экологического бедствия у берегов Камчатки специалисты рассматривают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе, осьминогах, морских ежах, морских звездах.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили превышение допустимого содержания в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.