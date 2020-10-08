Ученые не нашли следов ракетного топлива на камчатском полигоне Радыгино

Отбор проб воды в Авачинском заливе, где зафиксировали загрязнение воды нефтепродуктами Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Следов ракетного топлива на полигоне Радыгино, утечка которого рассматривалась в качестве одной из версий загрязнения на Камчатке, не обнаружено, сообщил проректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Земцов.

Группа ученых вуза - биологов, океанологов и экологов - работает на Камчатке, устанавливая причины экологического бедствия.

"Утечка ракетного топлива с полигона Радыгино. Версия пока не подтверждается. В качестве возможного токсичного вещества назывался гептил (производное гидразина, компонент высококипящего ракетного топлива), но во взятых ранее пробах он не обнаружен. Повторные пробы едут во Владивосток. Версия с утечкой ракетного топлива во время военных учений, соответственно, также не получила пока подтверждения", - написал Земцов на своей станице в фейсбуке.

Власти Камчатки ранее также сообщали, что сотрудники экологического надзора проверили Радыгинский полигон, расположенный в пригороде Петропавловска-Камчатского неподалеку от Халактырского пляжа - нарушений и ядохимикатов там не найдено.

Земцов добавил, что пока специалисты не нашли подтверждения версии о том, что причиной случившегося стали утечка нефтепродуктов и льяльных вод с проплывавшего мимо судна, выброс ядохимикатов с Козельского полигона, вредоносное цветение водорослей, сейсмическая и вулканическая активность.

В четверг ученые планируют продолжить осмотр территории и забор проб, в частности, исследовать русло реки Налычева и Козельский полигон.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе, осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Экологическая катастрофа на Камчатке

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По официальным данным регионального Минздрава, за помощью к врачам обратились девять человек. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Во вторник губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в качестве наиболее вероятных версий причины экологического бедствия у берегов Камчатки специалисты рассматривают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей.

По факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).