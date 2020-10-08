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CEO "Траста" Хабаров был вызван на допрос в СКР

CEO "Траста" Хабаров был вызван на допрос в СКР
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Первый заместитель президента - председателя правления, главный исполнительный директор банка "Траст" Михаил Хабаров находится на допросе в Следственном комитете по делу о хищении, сообщил его адвокат Владимир Слащев.

Как сообщил "Интерфаксу" Слащев, Хабаров не задержан. "Допрос (идет - ИФ)", - пояснил адвокат.

По словам адвоката, 8 октября у Хабарова прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению Александра Богатикова - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые Линии".

Согласно заявлению Богатикова, пояснил "Интерфаксу" Слащев, Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014-2017 годах 900 млн руб. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Адвокат подчеркнул, что до возбуждения Хабаров не был опрошен, а обыски проходили без санкции суда.

"Данные факты могут свидетельствовать о заказном характере уголовного дела, целью которого является оказать давлении на Михаила Хабарова при разрешении обычного хозяйственного спора между субъектами", - отметил Слащев.

Комментариями Следственного комитета по ситуации, а также представителей Александра Богатикова, "Интерфакс" пока не располагает.

В пресс-службе "Траста" "Интерфаксу" заявили, что руководство банка считает "считает происходящее вопиющей ситуацией и выражают поддержку Михаилу Хабарову и его семье".

"Вызывает вопрос, почему преследование Михаила Хабарова началось после его победы в LCIA (Лондонский международный арбитражный суд - ИФ)", - добавили в банке.

Суд в Лондоне

В банке пояснили, что в марте 2018 года Хабаров подал в LCIA иск о причинении ущерба в связи с невозможностью исполнения опционного соглашения на покупку 30% акций "Деловых линии", заключенного между ним и Богатиковым в 2015 году.

В феврале 2020 года трибунал LCIA выпустил решение, по которому обязал Богатикова выплатить причиненный ущерб в сумме $58 млн и которое в настоящее время приводится в исполнение на территории РФ, уточнили в "Трасте". В рамках исполнения решения были арестованы активы Богатикова на Кипре и в Испании, добавили в банке.

В октябре 2019 года Хабаров подал второй иск в LCIA по сервисному соглашению, которое они заключили с Богатиковым в том же 2015 году и которое предусматривало ежегодное вознаграждение за услуги, оказываемые "Деловым линиям" по повышению капитализации компании. Сумма претензий по нему составляет $25 млн.

ЦБ РФ в мае 2018 года объявил о создании на базе "Траста" Банка непрофильных активов. На его баланс передавались непрофильные активы санируемых банка "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.

Траст Михаил Хабаров СКР

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