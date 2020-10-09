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Ереван и Баку подтвердили участие в консультациях 9 октября в Москве

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Армения и Азербайджан подтвердили готовность отправить своих представителей на консультации в Москву в пятницу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка", - сказала Захарова.

Накануне, 8 октября, в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в Москву на консультации.

Обострение карабахского конфликта

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, объяснив необходимость таких действий провокациями Армении.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Боевые действия продолжаются, стороны несут потери в живой силе и технике.

Хроника 27 сентября – 09 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Мария Захарова МИД РФ Армения Азербайджан Москва Владимир Путин

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