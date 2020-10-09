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Ученые РФ разработали новый метод лечения тяжелых больных COVID-19

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, президент Евразийского научно-исследовательского института Уральского государственного экономического университета Валерий Черешнев совместно с учеными из Санкт-Петербурга разработали новый метод лечения тяжелых больных COVID-19, сообщает пресс-служба вуза.

"Вместо аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) свою эффективность доказал прибор с подогретым гелий-кислородом (30% гелия, 70% кислорода)", - говорится в сообщении.

Гелий-кислород начали применять в медицине еще 50-60 лет назад при лечении бронхиальной астмы, тяжелых форм пневмонии и других заболеваний. Ноу-хау изобретения ученых в том, что вместе с лекарственной смесью в прибор встроен нагревательный элемент, поскольку коронавирус очень чувствителен к высоким температурам.

В настоящее время это патентное изобретение проходит клиническую апробацию. "В течение двух-трех месяцев после его изготовления по чертежам приборы будут проходить испытания, затем они появятся в больницах, специализирующихся на лечении COVID-19", - приводятся в сообщении слова Черешнева.

В Коми сейчас находятся десять таких приборов, также они есть в больницах Санкт-Петербурга и в городе Сосновый Бор (Ленинградская область).

Хроника 09 января – 09 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Валерий Черешнев РАН Коронавирус Петербург

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