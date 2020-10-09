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Число случаев COVID-19 в России за сутки превысило 12 тысяч

Число случаев COVID-19 в России за сутки превысило 12 тысяч
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые с весны составил 12 126 новых случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 3 701. За сутки в столице выздоровели 1 424 человека, 33 пациента скончались. Показатель смертности в столице является самым высоким в РФ.

В целом по России за сутки умер 201 пациент, вылечились 7 092 человека. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 272 тыс. 238 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Заболеваемость в регионах

Еще 469 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 411 - в Московской области, 265 - в Ростовской области, 247 - в Нижегородской области, 195 - в Воронежской области, 191 - в Свердловской области, 183 - в Архангельской области. Также 175 случаев заражения выявлены в Ханты-Мансийском АО, 168 - в Кемеровской области, 165 - в Красноярском крае, 157 - в Ставропольском крае, 151 - в Волгоградской области, 150 - в Ульяновской области, 149 - в Ямало-Ненецком АО.

Кроме того, 146 заболевших за сутки зарегистрированы в Иркутской области, 144 - в Саратовской области, 143 - в Мурманской области, 142 - в Алтайском крае, 135 - в Коми, 132 - в Омской области, 131 - в Томской области, 130 - в Оренбургской области, 129 - в Забайкальском крае, 125 - в Крыму, 212 - в Самарской области, 116 - в Удмуртии, 112- в Тюменской области, по 107 - в Пензенской области и в Якутии, 103 - в Республике Алтай, 102 - в Краснодарском крае, 101 - в Хабаровском крае, 100 - в Орловской области. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.
Хроника 09 января – 09 октября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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