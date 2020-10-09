Дегтярев заявил, что столицу РФ в будущем могут перенести в Хабаровск

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Через несколько десятилетий Хабаровск сможет претендовать на статус столицы России, если остановить отток населения и решить инфраструктурные проблемы, считает врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Учитывая, что в этой части мира основные процессы будут происходить геополитические, основные центры роста экономики здесь, то, надо полагать, исторически центр России переедет сюда. Я уверен, что через лет 20-30 здесь будет столица. Только не Дальнего Востока, какого-то там округа. А России. И это неизбежный процесс", - сказал Дегтярев на видео, предоставленном журналистам пресс-службой правительства края в пятницу.

Это заявление врио губернатора сделал во время первого, организационного заседания с участниками Народного Совета - коллегиального органа, который создается по его инициативе.

По словам Дегтярева, мысль о переносе столицы в Хабаровск была одной из первых, когда он соглашался на предложение президента возглавить регион после отставки губернатора Сергея Фургала.

"Центр мира в 21 веке будет в этой части полушария, то есть на востоке. Для меня это очевидно, и когда президент пригласил на работу, я ни секунды не думал. Я в первый раз говорю, что у меня промелькнуло, а промелькнуло - там будущее. Спасибо, Владимир Владимирович, я полетел", - добавил Дегтярев.

Однако, он признал, что через 20-30 лет Хабаровск "должен физически готов" быть столицей, поэтому нужно заняться благоустройством городской среды, дорожной инфраструктурой и решением насущных проблем жителей.

"Поэтому, кто отсюда уезжает - ваши квартиры и дома займем с удовольствием. Будем дальше расстраивать Хабаровск и обустраивать Хабаровский край", - отметил врио губернатора.

Дегтярев также сообщил, что уже заканчивает ремонт в купленной в Хабаровске квартире, прописался в ней сам и прописал всю свою семью. Жена и четверо сыновей врио губернатора должны приехать в декабре.

Еще одним преимуществом Хабаровска перед Москвой он назвал 300 солнечных дней в году.

"Я в шоке в приятном. Потому что последние 10 лет я живу в Москве преимущественно. И света белого не вижу. Я вообще забыл, что такое солнце. Здесь я балдею. Я сегодня шел пешком и много хожу, и опять солнце. На дворе октябрь - тепло, хорошо. То есть, климат идеальный", - сказал Дегтярев.

Врио губернатора Хабаровского края подчеркнул, что переезд на Дальний Восток нужен ему не для политической карьеры. Это его личный выбор.

"У меня вообще с карьерой все нормально. С достатком все нормально. С репутацией все нормально. Все эти приколы с (лидером ЛДПР Владимиром - ИФ) Жириновским: баня, холодильники - это особенности работы в Думе. Я не стыжусь этого, это часть моей биографии. Но мы к ней не возвращаемся в работе сегодняшней", - резюмировал Дегтярев.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.