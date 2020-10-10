Жители Хабаровска вышли на акцию в поддержку бывшего губернатора

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Несогласованная с властями акция поддержки бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в Хабаровске, передает в субботу корреспондент "Интерфакса" с места события.

Акция началась с митинга на площади имени Ленина перед зданием правительства Хабаровского края около полудня.

Сторонники экс-губернатора около получаса скандировали лозунги в поддержку Фургала.

Мэрия Хабаровска сообщает, что число участников акции от недели к неделе сокращается, "требования у митингующих остаются прежними".

"В краевой столице прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора. На площадь Ленина вышли едва ли 500 человек", - отмечается на сайте администрации города.

Представители оппозиции согласны с тем, что участников протестной акции стало меньше, но общее количество оценивают выше - не менее 1 тыс. человек к началу шествия, которое началось сразу после митинга.

Также мэрия напоминает, что проведение акций является несанкционированным, "ведется работа по анализу данных систем видеофиксации и документированию причастности к правонарушениям инициаторов и активистов несанкционированных акций".

"В период с 11 июля в крае владельцам транспортных средств направлены уведомления о штрафах на общую сумму более 5,9 млн рублей. На минувшей неделе судом рассмотрено 15 материалов в отношении участников (...) применена административная ответственность в виде ареста, штрафов и обязательных работ", - сказано в сообщении.

После митинга люди двинулись по проезжей части центральных улиц Хабаровска.

Как сообщалось, в Хабаровске из-за роста заражения коронавирусной инфекцией с 9 октября введены ограничения. В частности, при проведении массовых мероприятий, где число участников более 50 человек, необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маску.

По этой причине мэрия Комсомольска-на-Амуре отозвала свое ранее согласованное разрешение на проведение акции в поддержку Фургала, которое должно было состояться 10 октября. Сторонники губернатора заявляли о мероприятии заранее, с количеством участников в 1 тыс. человек.

О задержании Сергея Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.