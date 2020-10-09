Начались переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Москве начались трехсторонние консультации глав МИД России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова.

Представитель российского МИД Мария Захарова выложила в фейсбуке фотографию из зала переговоров, на снимке министры сидят за круглым столом без делегаций.

Перед началом встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу заявил, что сейчас нагорно-карабахский конфликт решается военным путем, а потом уже будет решаться политическими методами.

"От посредников и руководителей некоторых международных организаций звучали заявления о том, что военного решения карабахского конфликта нет. Я с этим тезисом не был согласен, и я оказался прав. На протяжении 30 лет шли переговоры, и вопрос не сдвинулся с места, нам не дали ни сантиметра оккупированной земли. Агрессора не смогли заставить покинуть наши земли и выполнить резолюции ООН. Сейчас конфликт решается военным путем, затем - политическим", - сказал он.

Президент также сообщил, что азербайджанские военные заняли еще девять населенных пунктов в Карабахе: поселок Гадрут, села Чайлы, Йухары Гюзляк, Геразыллы, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы, Сур.

Минобороны Армении в это же время сообщило, что ВС Азербайджана во второй раз за день нанесли удары по Степанакерту - столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Взятие поселка Гадрута представитель министерства Арцрун Ованнисян опроверг, отметив, что находится в Гадруте.

Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву по приглашению президента Владимира Путина для консультаций о войне в Нагорном Карабахе.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент призвал стороны прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям, ради обмена телами погибших и пленными.