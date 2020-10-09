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Выросло число обращений к врачам после контакта с водой на Камчатке

Выросло число обращений к врачам после контакта с водой на Камчатке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Уже 16 жителей Камчатки обратились с жалобами на проблемы со здоровьем после контакта с водой в районе Халактырского пляжа, сообщает в телеграм-канале краевое министерство здравоохранения.

Ранее Минздрав сообщал об 11 пострадавших.

На проблемы с глазами жалуются серферы, отдыхавшие на Халактырском пляже, и люди, катавшиеся в том районе на круизных катерах.

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"Первая информация о случаях повреждения глаз поступила в адрес министерства 5 октября. Мы стали ретроспективно мониторить ситуацию. Посмотрели количество обращений по профилю "офтальмология" с 1 сентября. С учетом того, что мы попросили наших жителей обращаться в приемный покой со всеми неприятными ощущениями в глазах, с повреждениями кожных покровов, на сегодняшний день (обратились) уже 16 человек, в том числе трое детей. Все они получили квалифицированную помощь", - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности главы краевого Минздрава Марины Волковой.

Она добавила, что был организован выезд врачей на Халактырский пляж для осмотра на месте.

"У каждого пациента свои симптомы. У кого-то уже нет повреждений, у кого-то есть конъюнктивит или ожог роговицы первой степени", - сказала Волкова.

По данным ведомства, сейчас прием пациентов, контактировавших с морской водой в районе Халактырского пляжа, в краевой больнице им. Лукашевского ведет замдиректора по клинической работе Института токсикологии Федерального медико-биологического агентства (Петербург) Алексей Фомичев.

Экологическая катастрофа

В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

После проверки воды специалисты выявили превышения по фосфатам в 10,8 раз, по железу - в 7,2 раза, по фенолам - в 6,9 раза, по аммонию - в 6,2 раза. Причина загрязнения и источник пока не установлены.

По факту произошедшего возбуждено дело по ч.2 ст.247 и ч.2 ст.252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Экологическая катастрофа на побережье Камчатки

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Хроника 03 – 09 октября 2020 годаЭкологическая катастрофа на Камчатке
Камчатка

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