Ученый заявил, что причина загрязнения на Камчатке точно техногенная

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Причина экологического бедствия в Тихом океане у берегов Камчатки однозначно носит техногенный характер, уверен кандидат химических наук Рэм Ляндзберг.

"Это, безусловно, что-то техногенное", - сказал "Интерфаксу" Ляндсберг в пятницу.

Доцент кафедры экологии Камчатского технического университета, более полувека профессионально занимающийся химией, пришел к такому выводу после того, как ознакомился с расширенными результатами проб воды и грунта, отобранных 3-5 октября на Халактырском пляже, в Авачинском заливе и впадающих в них реках. Эти данные в четверг обнародовал Росприроднадзор. В отдельных образцах обнаружены превышения по фосфатам в 10,8 раз, по железу в 7,2 раза, по фенолам в 6,9 раза, по аммонию в 6,2 раза.

Природный фактор загрязнения акватории ученый исключил. "Природный фактор - это могут быть только фенолы. Они возникают, когда разлагается отнерестившаяся рыба. Но они никогда не достигают таких величин. Так, небольшие превышения могут быть, когда нерестовые реки выносят свои воды в Авачинскую губу. С этим мы давно уже сталкиваемся и знаем. Из воздуха они взяться не могут, вулканы их не производят, вулканические причины отпадают, безусловно", - сказал Ляндсберг.

Он предположил, что причиной загрязнения могут быть неочищенные стоки, например, бытовые. "Может быть, там нет очистных сооружений, может быть, они испортились, а бытовые отходы могут содержать различные вещества. Или, по крайней мере, вещества, которые могут участвовать в каких-то процессах", - сказал химик.

По его мнению, источником загрязнения также может быть предприятие или склад ядохимикатов, а возможно, и целый их комплекс. "Надо посмотреть, нет ли там каких-то производств, каких-нибудь складов, где могут храниться ядохимикаты. Фосфаты - это, скорее всего, могут быть удобрения, которые или использовались в неимоверном количестве или просто плохо лежали на складе и там их как-то размыло", - сказал ученый.

Ляндсберг не исключил, что эти химикаты стали причиной гибели донных обитателей прибрежных вод и ожогов глаз у людей. "Это надо к специалистам обращаться, я ведь не специалист по гидробиологии, я химик. Но в принципе, всякие такие посторонние вещества могут дальше участвовать в каких-то реакциях, попадая в тот же океан. Вполне может быть. Но то, на что серферы и дайверы жаловались, - они же не придумали это все", - сказал кандидат наук.

Экологическая катастрофа

В конце сентября серферы Камчатки сообщили об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, возникало раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе, осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной океанской водойна Халактырском пляже. По данным местного Минздрава, за помощью к врачам с жалобами на ожоги глаз обратились 11 человек.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Губернатор края заявил, что наиболее вероятными версиями экологического бедствия у берегов Камчатки считают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей.

По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).