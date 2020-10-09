Эколог связала ЧП на Камчатке с токсичным планктоном

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Профессор кафедры экологии и природопользования Камчатского государственного технического университета Татьяна Клочкова допустила, что причиной гибели морских животных в акватории Авачинского залива на Камчатке могло стать цветение токсичных водорослей - динофлагеллят, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сейчас появилась версия о воздействии динофлагеллят. Их нашли в донных отложениях, и это нормально. В их цикле развития есть стадия в донных отложениях, потом они могут подниматься, мигрировать в толще воды и цвести. Такая ситуация на Камчатке возникает периодически. В этом году было довольно продолжительное время тепло летом, что могло спровоцировать цветение вредоносного планктона", - сказала Клочкова.

По словам эксперта, для проверки этой версии нужно найти водоросли и определить в них содержание токсинов. "В то же время, это явление локальное. Это случилось где-то в одном маленьком месте. Мы его найдем, локализуем и возьмем под контроль. Работы в этом направлении ведутся. Через некоторое время экосистема восстановится, придет в норму", - добавила ученый.

"Цветения динофлагеллят в Авачинском заливе уже бывали, они залповые, периодичные. Такое явление в мире регистрировалось довольно часто. Это проблема не только Камчатки. Если посмотреть научные статьи, очень много такими исследованиями занималась американская группа, на их побережье тоже периодически возникает цветение этого планктона, бывают и отравления токсинами", - пояснила Клочкова.

"Я была в этих бухтах, когда случилось отравление, однако я не видела выброшенных животных в таком количестве, как говорят. Действительно, там были хитоны. А где рыба в таком случае? Если бы погибло все, то мы должны были найти все группы животных. Поэтому в настоящее время лучше всего дождаться официальных результатов. Например, моя группа анализирует водоросли, после опубликуем результаты. Знаю, что другие рабочие группы собирают материалы, воду, грунты, гидробионтов. Все исследования будут опубликованы. Тогда мы уже придем к пониманию того, что случилось", - добавила профессор КамчатГТУ.

Накануне, 8 октября, ученые Дальневосточного федерального университета при облете Авачинского залива обнаружили несколько участков скопления водорослей шириной от 30 до 100 метров. В полученных образцах обнаружены микроводоросли вида Dinophysis fortii, которые относятся к видам, вырабатывающим сильные токсины.

Динофлагелляты - простейшие организмы, которых насчитывается более 5 тыс. видов. Большинство из них способно к фотосинтезу и входит в состав фитопланктона. Массовые вспышки численности некоторых представителей динофлагеллят приводят к цветению воды. Во время этого феномена в воду могут выделяться токсины, которые накапливаются в организме рыб и беспозвоночных, вызывать гибель морских животных, а также приводить к тяжелым отравлениям у людей при употреблении в пищу морепродуктов.

Экологическое ЧП на Камчатке

В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

После проверки воды специалисты выявили превышения по фосфатам в 10,8 раз, по железу - в 7,2 раза, по фенолам - в 6,9 раза, по аммонию - в 6,2 раза. Причина загрязнения и источник пока не установлены.

По факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по ч.2 ст.247 и ч.2 ст.252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).