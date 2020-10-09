Более 40 детей оказались в больнице Дагестана с признаками отравления

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Школьники и воспитанники детсадов госпитализированы с симптомами отравления в инфекционный стационар, временно развернутый в одной из больниц Дагестана, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

"За последние сутки в инфекционный стационар с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировано 42 ребенка. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо - школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прием ведется в детском и взрослом кишечных отделениях, где в общей сложности развернуто около шестидесяти коек. Расследованием причины вспышки острой кишечной инфекции занимаются специалисты Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о 16 воспитанниках, доставленных в больницу Махачкалы из разных детских садов с признаками отравления. Чем отравились малыши - точно неизвестно. Как заявили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе министерства образования и науки Дагестана со ссылкой на данные от врачей, "это либо отравление, либо ротавирусная инфекция".