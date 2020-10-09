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В Дагестане возбудили уголовное дело из-за массового отравления детей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), возбуждено в Дагестане после сообщений о массовом пищевом отравлении детей, передает пресс-служба СКР.

"По предварительным данным установлено, что 8 октября 2020 года в Республиканский кожно-венерологический диспансер в городе Махачкале поступило более 30 детей из различных детских дошкольных учреждений с признаками острой кишечной инфекции", - заявили в Следственном комитете.

Проводится проверка действий должностных лиц, ответственных за контроль хозобслуживания и санитарно-гигиенического состояния в столовых детских садов Махачкалы.

Ранее сообщалось, что четыре школьника, 36 воспитанников детсадов и два ребенка, не посещающих дошкольных учреждений, были госпитализированы за сутки с симптомами отравления в инфекционный стационар, временно развернутый в одной из больниц Дагестана.

СКР Дагестан Махачкала

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