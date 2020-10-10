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Количество детей с отравлением в больнице Дагестана увеличилось до 46

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Еще четыре ребенка госпитализировали за ночь в одну из больниц Дагестана с признаками острой кишечной инфекции, сообщили "Интерфаксу" в субботу в министерстве здравоохранения республики.

По словам собеседника агентства, общее количество госпитализированных детей достигло 46.

Он уточнил, что речь идет о воспитанниках детских садов.

Как сообщалось накануне, четыре школьника, 36 воспитанников детсадов и два ребенка, не посещающих дошкольных учреждений, были госпитализированы за сутки с симптомами отравления в инфекционный стационар, временно развернутый в одной из больниц Дагестана.

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дагестан

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